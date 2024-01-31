Saadet Partisi'nin Bayburt Belediye Başkanı Fatih Burak oldu. Siyasete Milli Görüş hareketi içerisinde başlayan ve bugüne kadar Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nin yönetim kademalerinde görevler yapan Fatih Burak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde Saadet Partisi'nin Bayburt Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Bayburt'ta uzun yıllardır ticaretle uğraşan Fatih Burak, 10 yıl boyunca Bayburt Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde de bulunmuştu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, işinin ehli bir isimle seçime gireceklerini belirterek, Milli Görüş belediyeciliğinde tecrübeleri bulunan Fatih Burak'ın örnek bir kişilik olduğunu belirterek, Bayburt'u hak ettiği seviyeye getirecek projelerin milli görüş belediyeciliğinde hayata geçeceğini söyledi.

Fatih Burak kimdir?

1960 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Bayburt'ta tamamladı.1983 yılında Refah Partisi ile siyasi hayatına adım attı.

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde farklı dönemlerde yönetim kurulu üyeliği, merkez ilçe başkanlığı görevlerini yürüttü. Milli Gençlik Vakfi ve Hakev gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev yaptı. 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arası belediyenin işleyişi ve yönetimiyle ilgili önemli deneyimler kazandığı belediye meclis üyeliği görevi ile Bayburt'a hizmet etti. 40 yılı aşkın süredir Bayburt'ta ticaretle uğraşmakta olan Burak, evli ve 3 çocuk babasıdır.