Milletvekili Ateş’in yaptığı konuşmanın yazılı olarak basına aktarılan bölümü şöyle:

“İlk olarak istihdam alanında Bayburt’umuza 30 Haziran 2023 tarihinden sonra yaklaşık 600 kişiye İŞKUR yolu ile iş imkânı sağlanmış olup, kamu ve özel sektörde açılacak yeni istihdam alanları ile birlikte tüm gençlerimizin iş problemi çözüme kavuşması için çalışmalarımız devam etmektedir.

1.Kültür ve Turizm alanında ilimizde yenileme çalışmaları kapsamında eski köprülerin yıkımına başlanmış olup, şehrin tarihi dokusuna ve ruhuna uygun mimari yapıların inşası sürmektedir. Bu kapsamda ilk olarak tarihi Taş Köprünün yıkımı yapılmış inşallah Mart ayı sonunda faaliyete geçecektir.

2.İlimizde bulunan ve ülkemizin en büyük yeraltı şehirlerinden biri olan Aydıntepe yeraltı şehri ve yine ülkemizin en büyük mağaralarından biri olan Çımağıl mağarasının turizme tekrar kazandırılması için restorasyonu ihale aşamasına gelinmiştir.

3.Çoruh nehri ve Aslan dağı üzerinde kurulacak olan bölgenin ilk ve tek turizm destinasyon alanı proje çalışması tamamlanmış olup, inşasına kısa zamanda içinde başlanılacaktır.

Bayburt’umuz yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bölgenin önemli kültür ve turizm merkezi konumuna inşallah kısa zamanda gelecektir.

İlimizde Sağlık alanında gelinen noktayı da sizlerle paylaşmak isterim.

-Hastane yatak sayımız 270’e çıkmıştır.

-Yıllık hastane poliklinik muayene sayımız 375 bine çıkmıştır.

-Hekim sayımız yaklaşık 200’e ulaşmıştır.

-Hemşire sayımız 275’e çıkmıştır.

-Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız onayla bölgemizdeki ikinci basamak hastanelerinde ilk olan Kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başlamış.

-Eski Devlet Hastanesi yerine hizmet verecek olan 70 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi tadilat onayı alınmış olup kısa zaman içinde hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır.

-Anjiyo merkezi açılması konusunda son aşamaya gelinmiştir.

-Aydıntepe ve Demirözü İlçe Devlet hastanemize hemodiyaliz ünitesi hizmet vermeye başlamıştır.

– Diş hastanemizde gömülü diş çekimi, eklem ve diş sıkma tedavileri, kist operasyonları, çene kırığı tedavileri gibi cerrahi alanlarda hizmet verecek Ağız ve Çene cerrahi uzmanımız hizmet vermeye başlamıştır.

Sahip olduğu hasta yatak kapasitesi ve nitelikli personeliyle Bayburt devlet hastanemiz, sağlık alanında önemli merkezlerden biri olmaya emin adımlarla inşallah ilerlemektedir.

Sanayi:

1.Yine şehrimizde yapılacak olan Sanayi yatırımları kapsamında Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan 800 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle 65 bin metrekare alana yapılacak kendi enerjisini kendi üreten yeşil sanayi konseptinde olan sanayi sitesi projemiz ile gerek istihdam ve gerekse üretimde Bayburt’umuzu önemli bir noktaya kısa zaman içerisinde getirecektir.

2.Organize sanayi bölgesinde tamamlanan ve yapı devam eden teknolojik ürünlerinin üretimini yapacak olan fabrikalarımızla istihdam ve üretimde Bayburt’umuzu bölgenin önemli merkezlerinden biri olacaktır.

Eğitim alanında Bayburt Üniversitemiz sahip olduğu öğrenci sayısı ve fiziki şartlarıyla yine bölgenin önemli eğitim merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Üniversitemiz bu sene yurtdışı öğrenci kabulüne başlamış, açılan yeni birimler ve nitelikli öğretim üyesi kadrolarımız ile dünya üniversiteler liginde üst sıralara tırmanmaya devam edecektir.

Şehrimizde tarım alanında gelinen son noktadan da bahsetmek isterim.

Türkiye Yüzyılının tarımda vizyon projesi sulama yatırımları ile Bayburt’umuzda tamamlanan baraj ve göletler, endüstriyel tarım üretiminde büyük bir dönüşümünün yaşanmasını sağlamıştır.

Yıllık Şekerpancarı üretimi 2019 yılında 1900 dekarken 2023 yılında yaklaşık 17 kat artarak 33 bin dekara ulaşmış, yıllık Ayçiçek üretimi 2021 yılında deneme üretimi olarak başlamış, 2022 yılında 600 dekara, 2023 yılında 5 kat artarak 3000 dekara çıkmıştır.

Yine ilk defa bu yıl, modern sulama sistemleri ile aynı sezon içinde 2 farklı ürünün alınması sağlanmıştır.

Her seçimde liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında Bayburt kalesi gibi dimdik duran Bayburtlu tüm hemşerilerim adına, Bayburt’umuza yapılan bu yatırımlar ve hizmetlerden dolayı, kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyor;

Cumhurbaşkanımız şu ifadeleriyle sözlerime son vermek istiyorum.

‘’Bayburt bizi sevdi bizde Bayburt’u sevdik.”