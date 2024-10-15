Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.ANKARA (İGFA) - Yüksek İstişare Kurulu, 5 aylık süre sonrasında Beştepe'de bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

YİK toplantısına kurul üyesi eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı.