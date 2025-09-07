Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları, 7 bölgesiyle Türkiye’nin tüm renklerini buluşturduğu “9. Yöreler Renkler Festivali” Doğu Anadolu Gecesi’yle başladı.ANTALYA (İGFA) - Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz’ın sahne aldığı gecede Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türkiye dertli, insanlarımız dertli. O dertleri bir günde bir saatte çözmemiz mümkün değil elbette ama bu geleneksel festivali bir dayanışma duygusu içinde bir nebze olsun o sıkıntılardan uzaklaşmak için değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen festivale bu yıl aralarında yerleşik yabancıların ve Yörüklerin bulunduğu kurduğu 73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneği katıldı. Dernekler 14 Eylül’e kadar devam edecek festival boyunca 12.00-23.00 saatleri arasında stantlarında şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

SABAHAT AKKİRAZ SAHNE ALDI

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, Doğu Anadolu Gecesi’yle kent sakinlerine kapılarını açtı. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisiyle başlayan gece, sırasıyla Ali Gündüz ve Hüseyin Uğurlu konserleriyle devam etti. Gecenin sonunda ise Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz dinleyicileriyle buluştu.

Kent sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalin ilk gecesinde Başkan Uysal’ın yanı sıra CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de yer aldı.

BAŞKAN UYSAL’DAN DAYANIŞMA VURGUSU

Gecede konuşma yapan Başkan Uysal, konuşmasına dayanışmayla dolu bir festival dilediğini söyleyerek başladı. “Her akşam burada buluşalım” diyen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şehrimizde asla ayrı gayrı yok. Dayanışma içinde bu şehrin saygın birer komşusu olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızı beraber büyütüyoruz. Türkiye'nin en dışa açık, dünyayı kavrayan, dünyayı anlayarak yaşayan şehrinde suç oranımız düşük. Dayanışmamız, güler yüzümüz yüksek. Bu şehri bu şekilde hep birlikte inşa ediyoruz. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye dertli, insanlarımız dertli. O dertleri bir günde bir saatte çözmemiz mümkün değil elbette ama bu geleneksel festivali bir dayanışma duygusu içinde bir nebze olsun o sıkıntılardan uzaklaşmak için değerlendirebiliriz.”

KATILIMCILARDAN FESTİVAL YORUMU

Antalya Beyşehirliler Derneği Başkanı İbrahim Kan, her yıl düzenli olarak Yöreler Renkler Festivali’ne katıldıklarını söyledi. Kan, “Amacımız hem Antalya’da yaşayan Beyşehirlilerin bizimle buluşmasını sağlamak hem de dışardan gelen misafirlere bölgemizin tanıtımını yapmak” dedi. Stantlarında broşürler dağıtarak Beyşehir’in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıttıklarını belirten Kan, “Muratpaşa Belediyesi, hemşeri derneklerine olabildiğince katkı sağlıyor. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin oluşmasını sağlayan, dernekleri tek çatı altında toplayan ve bu festival aracılığıyla da derneklere katkı sağlayan bir belediyemiz var. Antalya’da da Türkiye’de de bunun bir benzerini görmedim” diyerek Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Festivale katılan Elif Çokbilir, her yıl düzenlenen bu festivali çok güzel bulduğunu söyledi. “Antalya’da yaşayan bütün yörelerimizin el emeği göz nuru hazırlanan yemeklerini tatmak için geldik” dedi. Çokbilir, Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’a teşekkür etti.

FESTİVAL PROGRAMI

Bugün Karadeniz Gecesi ile devam edecek festivalde kemençenin genç virtüözlerinden Ekin Uzunlar sahne alacak. Ayrıca gecede Orhan Çavuş’ta “Horon Zamanı” isimli gösterisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival 8 Eylül’de Ege-Marmara Gecesi’yle devam edecek. Gecede Ateş Ali ve Mehmet Yenigün sahne alacak. 9 Eylül’de gerçekleşecek Akdeniz Gecesi’nde Asi Ezgileri Topluluğu, Hüseyin Çabuk ve Mehmet Koparan seyirciyle buluşacak. Ahıska Kafkas Halk Oyunları Topluluğu da hazırladığı gösteriyle kent sakinleriyle olacak.

10 Eylül’de gerçekleşecek Komşu Ülkeler Gecesi’nde Görkem Durmaz sahne alırken 11 Eylül’de gerçekleşecek İç Anadolu Gecesi’nde İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Pınar Okumuş ve Yusuf Deniz sahne alacak. 12 Eylül’de gerçekleşecek Güney Doğu Anadolu Gecesi’nde ise Baynuri, Canan Kavut ve İhsan Güvercin sahne alacak. “Baran ile Sıra Gecesi” programıyla devam edecek gece, sıra gecelerinin yaşayan ustası Zekeriya Ünlü ve Urfa Sıra Gecesi ekibinin unutulmaz performansıyla son bulacak. Stantlar ise 14 Eylül’e kadar 12.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.