İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt ilinde soğuk kış günlerinde yoğun kar yağışının da etkisi ile yiyecek bulmada zorlanan hayvan dostlarımız için 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileri tarafından doğaya yiyecek bırakma etkinlikleri düzenlendi, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda Öğretmen Mine Ayyıldız ÖZER ve öğrencilerinin katkılarıyla yapılan çalışmayla, Okul etrafında kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını beslemek amacıyla yol kenarlarına ekmek ve buğday bırakıldı. Faaliyet alanında yaban keklikleri görüntülendi.