Yıldırım Belediyesi’nin yerel yönetimler arasında bir ilk olarak hayata geçirdiği ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesi kapsamında eğitim verilen 450 özel gereksinimli bireyden 87’si istihdama kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesi özel gereksinimli bireylere iş imkânı sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞ-KUR’un desteğiyle, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje iş arayan özel bireylere umut oldu. Proje kapsamında ‘kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme’, ‘sosyal uyum ve iletişim’, ‘görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama’, ‘iş yeri kuralları ve işe uyum’ konularında eğitim verilen özel gereksinimli bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan ve görevlendirilen ‘İş Koçu’, istihdam edilen bireylerle birlikte iş yerine giderek onların işe uyumu ve çalışma teknikleri konusunda destek oluyor. 2021 yılının Eylül ayında hayata geçirilen proje kapsamında, eğitim verilen 450 kişiden 87’si farklı sektörlerde istihdam edildi.

YEREL YÖNETİMLERDE BİR İLK

Destekli İstihdam Projesi kapsamında işe yerleştirdikleri 27 yaşındaki Mert Haklı’yı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sevginin, özverinin, aşamayacağı bir engel yok. Bu farkındalıkla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak, onların topluma entegrasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine, Türkiye’de ilk defa ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesini hayata geçiren yerel yönetim olduk. Proje kapsamında özel kardeşlerimizi yeteneklerine göre farklı sektörlere yerleştirdik. İstihdamını sağladığımız kardeşlerimizden biri de Mert. Bugün onu çalıştığı fabrikada ziyaret ettik. Mert 2021 yılında belediyemizin düzenlediği E-KPSS kursuna katılmıştı. Daha sonra Destekli İstihdam Modeli Programımıza dahil oldu. Aldığı eğitimlerin sonunda da istihdam edildi. İşe başladıktan sonra da Mert’i yalnız bırakmadık. İş koçlarımız, fabrika ortamında Mert’i yakından takip ettiler. Hamdolsun Mert uyum sürecini de tamamladı ve kalıcı şekilde istihdam edildi. İnşallah bundan sonra da daha fazla hemşehrimize destek olacak, daha fazla kardeşimizin istihdamın katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Mert ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.