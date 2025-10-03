Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 26,59, aylık ise yüzde 2,52 artış kaydetti. Su temininde yıllık yüzde 55,03 artış yaşanırken, ana sanayi gruplarında yıllık en fazla artış yüzde 33,21 ile dayanıksız tüketim malları oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 26,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73 artış, imalatta yüzde 26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 artış ve su temininde yüzde 55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21 artış, enerjide yüzde 25,17 artış ve sermaye mallarında yüzde 26,62 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 artış, imalatta yüzde 2,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış ve su temininde yüzde 1,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, enerjide yüzde 0,78 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,90 artış olarak gerçekleşti.