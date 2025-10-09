Malatya Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yeşiltepe Bölgesinde yapımı süren kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası projesi hayata geçiriliyor.MALATYA (İGFA) - Vatandaşlara, modern ve sağlıklı spor imkânları sunmayı amaçlayan projede, kapalı yapısı sayesinde dört mevsim kullanılabilir bir alan oluşturuluyor. Sentetik çim yüzeyli saha, gençlerin ve amatör sporcuların kaliteli ortamlarda spor yapmalarına olanak tanıyacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Er, burada yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya spor şehri olacak, sporun kalbinin attığı şehir olacak ifadelerini kullanmıştık. Bu doğrultuda sporla ilgili yatırımlarımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla ilimizde büyük spor yatırımları yapılmakta, ayrıca küçük ve orta büyüklükte birçok yatırımlar bulunmakta.

Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe bölgesine yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan kapalı spor salonunda bulunmaktayız. Ayrıca bu bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor tesisleri de bulunmakta. Bu yapmış olduğumuz kapalı spor salonu bu tesislerin bir devamı niteliğinde. Bu bölgemizdeki bir diğer çalışmamız ise Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezimizin ikinci etap çalışmaları. Bu alanda da 7 bin metre kapalı alana sahip bir merkez yapıyoruz. Amatör spor kulüpleri için amatör evi için de ihalemizi yaptık. Bu bölgemiz spor açısından bütün vatandaşlarımızın faydalanacağı güzel mekânlar olacak. Bölge halkımıza ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.