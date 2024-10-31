Ufukta evlilik var! Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'dan 'evlilik' sorusuna yanıt Ufukta evlilik var! Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'dan 'evlilik' sorusuna yanıt
Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer kaza geçirdi! 'Ayağımın kesilme riski var'
Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan ve 'bayan bacak' lakabıyla hafızalara kazınan Serpil Örümcer, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü. Yolda yürürken talihsiz bir kaza...Devamı için tıklayınız