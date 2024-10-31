Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer kaza geçirdi! 'Ayağımın kesilme riski var'
Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan ve 'bayan bacak' lakabıyla hafızalara kazınan Serpil Örümcer, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü. Yolda yürürken talihsiz bir kaza...Devamı için tıklayınız
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