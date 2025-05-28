Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Avrupa’daki Türk Tur Operatörlerini ilçede ağırlayarak Yenişehir’in turizm potansiyelini tanıttı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, SunExpress Airlines Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Bölge Müdürü Recep Akın ve SunExpress Airlines, Kuzey ve Doğu Almanya, İskandinavya ve İngiltere Bölge Müdürü Hakan Ortatepe ile Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa'daki Türk Tur Operatörlerini ilçede ağırladı.

Avrupa’daki Türk Tur Operatörlerini Yenişehir’de ağırlayan Belediye Başkanı Ercan Özel, “Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’in turizme yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı’nın daha fazla destinasyon bölgesi kazanmasıyla ilçemizde her geçen gün daha fazla turiste ev sahipliği yapacak” dedi.

TURİZM ROTASI

Yenişehir’in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Kumluk Camii, Çınarlı Camii, Balibey Cami, Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı, Saat Kulesi ve Sinanpaşa Külliyesi’ni gezdiren Başkan Ercan Özel, daha sonra Tur Operatörlerine Tarihi Yenişehir Belediye Binası’nda ilçenin tarih ve doğa turizmine yönelik sunum gerçekleştirdi.

TARİHİ YAŞAYAN ŞEHİR

Yenişehir’in turizmine yönelik, yatırımlarını anlatan Başkan Ercan Özel, “Osmanlı’nın kurduğu ilk kent Yenişehir’dir. Bursa kuşatılıp alınana kadar Osmanlı’ya 26 yıl başkentlik yapmış şehirdir. Bu nedenle tarihi önemi ve değeri çok büyüktür. Osmanlı’nın ilk dönem mimarisini bu şehirde görmek mümkün. Sadece gezilip görülecek değil, aynı zamanda tarihi yaşayan da bir kentiz. Sinanpaşa Külliyesi bugün dahi önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı, aslına uygun şekilde işletiliyor. Osmanlı’nın kuruluş hutbesinin okunduğu cami bugün halen daha camii olarak kullanılıyor. Yani, Yenişehir tarihi yaşamaya devam ediyor” dedi.

DOĞA TURİZMİNE YÖNELİK ADIMLAR

Turizm değerlerinin daha ön plana çıkacağını vurgulayan Başkan Ercan Özel, “Tarihiyle olduğu gibi, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Yenişehir’de, son dönemlerde eko ve agro turizmine odaklandık. Cennet Kanyonu ve Yarhisar Şelalesi’ne her yıl binlerce turist geliyor. Biz bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINA TAM DESTEK

Uluslararası Yenişehir Havalimanı’nın işlevsellik kazanmasında büyük bir paya sahip olan SunExpress’in destinasyon bölgelerini artıracağına inandığını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Yerel yönetim olarak, bu konuda elimizden gelen desteği sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Özellikle yurt dışından gelecek yolcuların burada zorluk çekmemesi için gerekli altyapı konusunda da yardımcı olacağız” diye konuştu.

YENİŞEHİR TURİZM ROTASINA GİRMELİ

SunExpress Airlines Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Bölge Müdürü Recep Akın da, “Bugün; Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa'daki diğer Türk Tur Operatörleriyle birlikte Yenişehir’i tanıma fırsatı bulduk. Bu bölgenin muhakkak turizm rotasına girmesi gerektiğine inanıyoruz. Tur operatörlerimiz de buradan olumlu duygu ve düşüncelerle ayrılıyor. Eminiz ki, Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel’in, anlattıkları sayesinde Almanya başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinden buraya ziyaretler başlayacaktır” dedi.

‘SAKLI KALMIŞ HAZİNE GİBİ’

SunExpress Airlines, Kuzey ve Doğu Almanya, İskandinavya ve İngiltere Bölge Müdürü Hakan Ortatepe de, Yenişehir’in saklı kalmış bir hazine olduğu dile getirerek, “SunExpress olarak Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı’nı ve Yenişehir’in Avrupa’da daha fazla bilinmesini ve buraya daha fazla insanın gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘YENİŞEHİR’İ BÖYLE BİLMİYORDUK’

Başkan Ercan Özel’in sunumundan ve gezdiği yerlerden çok etkilendiğini dile getiren bir Tur Operatörü, “Biz Yenişehir’in bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Önemli bir vizyon yakalamışsınız. Ben müşterilerime muhakkak Yenişehir’in gezilmesi gerektiğini tavsiye edeceğim ve tur rotamıza alacağım” şeklinde konuştu.