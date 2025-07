Kocaeli İzmit Belediyesi’nin uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşın ayağına götürdüğü Mobil Halk Et aracı, yaz mevsimi ve Kurban Bayramı sonrası nedeniyle sonbahara kadar hizmetine ara verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Halk Et aracı, Kurban Bayramı sonrası ve yaz mevsiminin etkileri nedeniyle geçici olarak hizmete ara verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Mobil Halk Et’in sonbahar aylarında yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

YENİŞEHİR HALK ET’TE HİZMET SÜRECEK

Yaz aylarında et tüketimindeki düşüş ve Kurban Bayramı’nda vatandaşların et ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış olması nedeniyle alınan bu kararın, hizmetin verimliliğini artırmaya yönelik bir düzenleme olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İzmitliler için sabit noktada hizmet vermeye devam eden Yenişehir Mahallesi’ndeki Halk Et şubesi faaliyetlerini kesintisiz sürdürecek. Vatandaşlar bu noktadan uygun fiyatlı et ürünlerini temin etmeye devam edebilecek.