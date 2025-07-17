Uludağ Elektrik, “Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesi kapsamında yaz sıcaklarından etkilenen sokak hayvanlarına destek oluyor.BURSA (İGFA) - Güney Marmara Bölgesi’ndeki 4 şehirde 100’e yakın işlem merkezinin önüne su ve mama kapları yerleştirerek, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşları da sokak hayvanlarına yardım etmeye davet eden şirket, bu anlamlı proje ile hayvan sevgisini yaygınlaştırmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında başlattığı “Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesi ile sıcak yaz günlerinde de yardımlarını sürdürüyor.

Proje, şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerindeki 100'e yakın işlem merkezinde uygulanıyor. İşlem merkezlerinin önünde bulundurulan su ve mama kapları sayesinde sokak hayvanlarına destek olunuyor.

Kedi, köpek ve kuşların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan şirket, toplumda hayvan sevgisini yaymak ve farkındalık yaratmak adına önemli bir rol üstleniyor.

SOKAK HAYVANLARINA UMUT OLUYOR

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çeken Uludağ Elektrik, yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde hem enerji sektöründeki sorumluluklarını hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket ediyor. Şirket, enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, sokak hayvanlarına destek olmanın sorumluluğunu taşıyor.

Uludağ Elektrik, 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesi ile, tüm paydaşlarını sokak hayvanlarına duyarlı olmaya ve bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu almaya davet ediyor.