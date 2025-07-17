Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde “Zaferin Adı Türkiye” vurgusuyla düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” Anma Etkinlikleri Ana Programına yoğun ilgi vardı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binasının Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayıp DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş tarafından okunan Kur’an tilaveti ile devam etti.

“15 TEMMUZ GECESİ MİLLET, BÜYÜK BİR KARARLILIKLA MİLLÎ EGEMENLİĞİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR”

Programın açılış konuşmasının ilkini DEÜ Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan yaptı. İnce Erdoğan, millî egemenlik çerçevesinde sürdürdüğü konuşmasında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” vurgusundan sonra, “Milletin egemenliğinin sembolü Meclistir. Millî egemenlik yalnızca Anayasa’da yer almasıyla değil, halkın ona sahip çımasıyla da anlam kazanır. 15 Temmuz gecesi millet büyük bir kararlılıkla millî egemenliğine sahip çıkmıştır. O gece destan yazan Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum,” dedi.

“BÖYLE BİR MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Açılış konuşmasının ikincisi, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yapıldı. Rektör Yılmaz, “Türk milleti dışarıdan göründüğünden çok daha fazlasıdır. Söz konusu millî egemenlik, özgürlük, demokrasi olduğunda milletimizin içinden çıkan gücü herkes görmüştür. Emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine 15 Temmuz gecesi de onun öncesinde ve sonrasında da geçit vermedik, vermeyeceğiz. Türk milleti ve binlerce yıllık Türk devlet kültürü emperyalizme daima galip geldi. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum, saf gurur. O gece büyük bir feraset, cesaret ve kahramanlık örneği gösteren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı ve saygılarımı iletiyor, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum,” dedi.

Programın söyleşi bölümünde DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan, “Demokrasinin Adı Türkiye: Demokrasi ve Ekonomik Gelişme” başlıklı konuşmasını sundu.

“DEMOKRASİ VE EKONOMİK GELİŞME KAVRAMLARI BİRBİRİNİ BESLER”

Rektörümüz, konuşmasının sonunda Gülcan’a, Üniversitemiz tarafından hazırlanan özel bir madalyon takdim etti. Ekonomik büyüme ile ekonomik gelişme/kalkınma arasındaki farka dikkat çeken Gülcan’ın, “Demokrasi ve ekonomik gelişme kavramları birbirini besler. Ekonomik gelişme modernleşmenin ilk adımıdır,” diyerek sürdürdüğü konuşmasının sonunda Rektör Yılmaz tarafından kendisine Üniversitenin hazırlanan özel bir madalyon takdim edildi.

Törenin sonunda, şehitlerin ruhları için ikramda bulunuldu.