Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depreme dayanıklı yapıları, yeşil alanları, meydanlarıyla Antalya’nın geleceğini şekillendirecek Kırcami bölgesinde kamulaştırma sorunu olmayan, fiziki engel ve yol problemi taşımayan kısımlarda yarın inşaata başlanabileceğini söyledi.ANTALYA (İGFA) -Antalya'da Başkan Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’ın da aralarında bulunduğu toplantıda Kırcami sakinleriyle bir araya geldi.

İlçenin Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge için atılacak adımlar değerlendirildi.

Başkan Uysal, “Kamulaştırma sorunu olmayan, fiziki engel ve yol problemi taşımayan kısımlarda yarın inşaata başlanabilir” dedi. Bölgede imar çapı ve inşaat ruhsatlarının alınabilir olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Parsel bazında ruhsatlarınızı verebiliriz.

Son karar mercii olan Danıştay ile yazışmalarımız sürüyor. Müteahhitler tarafından inşaat yapabilmeye herhangi bir engel yok. İnşaat talebi ne kadar yoğun olursa sürecin durdurulması da o kadar zor olacaktır” diye konuştu.