Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçinin suya erişimini artırmak amacıyla kent genelinde sulama borusu desteğini sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - "Destek Büyükşehir’den, Üretim Çiftçi’den" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu yıl Mersin’in tek Çerkez köyü olan Atlılar (Sadiye) Mahallesi'ne toplam 4 bin 200 metre sulama borusu ulaştırıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen destek sayesinde su, hayvan içme suyu göletinden arazilere daha verimli ve eşit şekilde ulaştırılıyor.

DİRİK: “ATLILAR MAHALLESİ’NE TOPLAM 4 BİN 200 METRE SULAMA BORUSU DESTEĞİNDE BULUNDUK”

Tarımsal Sulama Tarıma yönelik destekleri ile girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçiye destek olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde ‘Destek Büyükşehir’den, Üretim Çiftçi’den’ sloganıyla düzenlenen Sulama Borusu desteklerini sürdürüyor.Şube Müdürü Serdar Dirik, “Atlılar Mahallesi, 2023 yılında bize bir dilekçeyle başvurdu. 2023 yılından sonra yaptığımız incelemeler sonucunda köye destekte bulunduk. Toplamda vermeyi planladığımız 4 bin 200 metrelik sulama borusunun 2 bin metresini verdik. Bu yıl da kalan 2 bin 200 metreyi teslim ettik. Şu an sulama kooperatifimiz döşeme işlemine başladı. Kaynaklar yapıldıktan sonra, üreticilerimiz sistemi rantabl bir şekilde kullanacaklar” sözlerine yer verdi.

Açık kanallarla yapılan sulama işlemlerinde su kaybının çok fazla olduğuna dikkat çeken Dirik, “Su kayıplarının fazla olmasından dolayı, vatandaşlar arazileri için yeterli suyu alamıyorlardı. Fakat hem kapalı sulama sistemleri, hem de damlama sulama sistemleri ile beraber çiftçilerimiz suyu daha verimli bir şekilde kullanıyor, arazilerine daha kolay bir şekilde getiriyor ve ürünlerini suluyorlar. Böylece ürün deseninde artış olurken, sulama arazileri de genişlemiş oluyor” diye konuştu. Suyun verildiği gölün, hayvan içme suyu göleti olarak kurulduğunu ve zamanla göletin genişlediğini vurgulayan Dirik, “Borular yardımıyla arazilere sular, bu göletten rahat bir şekilde ulaşmaktadır. Çiftçilerimiz de bu suları kullanarak, daha verimli ürünler elde etmektedir” ifadelerini kullandı.

MUHTAR ÖZDEMİR: “ÇİFTÇİYE BUNDAN DAHA İYİ HİZMET NASIL OLURDU BİLEMİYORUM?”

Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, destek sayesinde çiftçinin maddi yükten kurtulduğunu dile getirdi. Özdemir, “5 kuruş harcamadan borular köyümüze ulaştı. Eğim nedeniyle su eşit dağılmıyordu. Şimdi her tarla suya eşit erişebiliyor” sözleriyle memnuniyetini paylaştı.