İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZULAŞ şirketi tarafından işletilen İzmir Teleferik tesisleri, 18 Temmuz Cuma gününden itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.İZMİR (İGFA) - Balçova’daki tesiste ziyaretçilerin güvenli, konforlu ve keyifli bir yolculuk geçirmesi amacıyla gerekli olan yıllık periyodik bakım çalışmaları tamamlandı. Dört ay süren çalışma kapsamında taşıyıcı-çekici halat yenilendi, sistemdeki tüm hareketli parçaların bakımı yapıldı. Güvenlik sistemleri uluslararası standartlara göre iyileştirildi.

Avrupa Birliği standartlarında güvenli hizmet sunan İzmir Teleferik, 4 aylık bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açıyor. 18 Temmuz Cuma gününden itibaren tesiste teleferik seferleri başlayacak. İzmirliler yaklaşık 3 dakika sürecek yolculukla beraber eşsiz İzmir manzarasının keyfini çıkaracak.

SİSTEM YENİLENDİ, TÜM TESTLER YAPILDI

Dört ay süren bakım çalışmaları kapsamında sistemin temeli olan taşıyıcı-çekici halat yenilendi. Ana motor, makara grupları, hidrolik sistem, direk, jeneratör ve sistemdeki tüm hareketli parçaların bakımları eksiksiz olarak yapıldı. Ayrıca talimatlar doğrultusunda gerekli parçalar yenilendi. İç güvenlik sistemleri, otomasyon ve elektrik sistemlerinin bakımları ve iyileştirmeleri tamamlandı. İzulaş AŞ yetkilileri yapılan yenileme çalışmasında uluslararası standartlardan ve güvenlikten asla taviz verilmediğini vurguladı. Sorunsuz bir ulaşım amacıyla yapılan çalışmaların ardından halat dayanıklılık testi (MRT halatların dayanıklılık ölçümü), metal yorgunluk testi (malzemenin dayanıklılık testi), mekanik parçaların kontrolü, asansör sistem kontrolü ve genel güvenlik testleri eksiksiz biçimde uygulandı.

KEYİFLİ BİR MOLA

2024 yılından bu yılın mart ayına kadar yaklaşık 200 bin kişi teleferik işletmesini ziyaret etti. Ziyaretçiler teleferik yolculuğu sırasında şehrin manzarasını kuşbakışı izlerken, kısa ama keyifli bir yolculuk yapma imkanı buluyor. Pazartesi günleri haftalık bakım nedeniyle kapalı olan teleferik, haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında yolcularını manzaranın ve doğanın en dikkat çekici haliyle buluşturmaya devam edecek. Rengarenk teleferik gondollarıyla süren yolculuğun iniş-çıkış bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi. 0-5 yaş arası çocuklar bu yolculuktan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İZMİR’İN TURİSTİK DEĞERİ

İzmir Teleferik 418 metre yüksekliğe ve 810 metre hat boyuna sahip. 60 dakikada ortalama 1200 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferik, 2015 ile 2024 arasında yaklaşık 2,5 milyon yolcu taşıyarak kent için kadar önemli bir turizm noktası haline geldi.

İzmir Teleferik hakkında daha detaylı bilgi “izmirteleferik.com.tr” adresinden edinilebilir.