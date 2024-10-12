Keşan’da protokol, Yenimescit Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, madde bağımlılıyla ilgili görüş alışverişini değerlendirdiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Yenimescit Mahallesi’nde, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz, Yenimescit Mahalle Muhtarı Samet Borazan, vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Toplantıda Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda halkımıza bilgilendirme yaptı.

Toplantı ile yapılan açıklamada “Bağımlılık, hepimizin ortak sorunu ve hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konudaki farkındalık çalışmalarımızı artırarak özellikle gençlerimizi korumayı amaçlıyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için herkesin sorumluluk alması çok önemli. Katılım sağlayan ve desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Halkımızın taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.”denildi.