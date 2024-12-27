Kocaeli İzmit Belediyesi Kuşaklararası Etkileşim etkinlikleri kapsamında Asırlık Çınar Evi’nden faydalanan vatandaşlarla Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin miniklerini bir araya getirerek yılbaşı programı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evlerinden faydalanan 50 yaş üstü bireyler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Çocuk Evlerinin minikleri Kuşaklararası Etkileşim etkinlikleri kapsamında yılbaşı programında bir araya geldi. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde gerçekleştirilen programda çınarlar ile minikler şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Birbirinden renkli anlara sahne olan etkinlikte karşılıklı hediye takdiminde bulunulurken çocuklara kültürel değerlerimiz aşılandı.

GEÇMİŞLE GELECEĞİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci programda yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi Serdar ve Kuruçeşme’de hizmet veren Asırlık Çınar evlerinden yararlanan 50 yaş üstü bireylerimiz Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’ni ziyaret etti. Burada amacımız kuşakları bir araya getirmek, geçmişle geleceği bir araya getirmek.

DEĞERLERİMİZİ ANLATTIK

Paylaşmak ve Türk kültürümüzü yaşatacak değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Hem onlar torun sevgisini tekrar tattılar, çocukların o enerjisini aldılar, hem de çocuklar 50 yaş üstü bireylerimizle nasıl vakit geçiririz onlarla neler yapabiliriz bunları öğrendiler” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ ETKİNLİKLERDE BULUNDUK

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ise programa dair yaptığı konuşmasında, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak bulunan Asırlık Çınarlarımızla küçük çınarlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza büyüklerine olan saygıyı sevgiyi hatırlatmak için çok önemli etkinliklerde bulunduk” ifadelerini kullandı.