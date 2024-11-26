Yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi.BURSA (İGFA) - Renault Group ve güçlü ortağı OYAK’ın 55 yıldır Türkiye’de hayata geçirdiği yatırımlar, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirirken uluslararası kalite standartlarının sağlanmasına da katkı sunuyor.

Oyak Renault’da yapılan modernizasyon ve yenilikler, tesisi Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu çalışmalar, Renault’un bölgede kalıcı bir endüstriyel varlık oluşturma hedefini de destekliyor.

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Türkiye'nin Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor. Stratejimiz; yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise, Duster'ın uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model olduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor. OYAK’ın girişimi ve destekleriyle Türkiye’de hayata geçirdiğimiz ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, Duster’ın üretimi Renault markası altında Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda gerçekleşiyor. Bu başarıda, OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu çok önemli. Bu yalnızca ekonomik ve ticari bakımdan bir başarı değil, aynı zamanda başta Türkiye otomotiv endüstrisi olmak üzere OYAK şirketleri olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.