Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların da kültür ve sanata erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Yayla Konserleri’nin yeni adresi, Mezitli’nin Kocayer Mahallesi oldu.MERSİN (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Halk Oyunları Topluluğu’nun sergilediği renkli dans gösterisiyle başlayan etkinlik, Türk Halk Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği türkülerle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede hem yetişkinler hem de çocuklar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sunulan kültürel ve sanatsal etkinlikleri kırsal mahallelere de taşıyarak, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını hedefliyor. ‘Yayla Konserleri’ sayesinde köylerde yaşayan vatandaşlar; kendi mahallelerinde sahnelenen konser, dans, tiyatro ve gösterilere rahatlıkla katılabiliyor. Sonbahar mevsiminin ilk akşamlarını renklendiren etkinlikler, aynı zamanda dayanışma ve kaynaşma ortamı yaratarak, köy meydanlarını birer kültür sahnesine dönüştürüyor.

Talşık: “Mersin’in güzel yaylalarında halkımızla iç içe olmak bizi çok mutlu ediyor”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Türk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erman Talşık, dinleyicilerin enerjisinin çok güzel olduğundan söz ederek, “Burada ilgiyle ve sevgiyle karşılandık. Harika bir akşam oldu. Çok güzel şarkılar ve türküler söyledik. Çok güzel eğlendik, halaylar çektik, oyunlar oynadık” dedi. Mersin Büyükşehir’in Yayla Konserleri’nin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Talşık, “Mersin’in güzel yaylalarında halkımızla iç içe olmak ve onların eğlendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Etkinliklere devam ediyoruz. Ulaşamadığımız yaylalarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir’in ‘Yayla Konserleri’ yurttaşları mutlu ediyor

Yayla Konserleri’nin çok güzel geçtiğini dile getiren vatandaşlardan Ali Sevim, “Yıllardır böyle bir etkinlik olmuyordu. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Ayşe Sayoğlu ise, “Akşamımız çok güzel geçiyor ve eğleniyoruz. Etkinlik köyümüze geldiği için sevindik” diye konuştu. Fatma Asan da konserin harika geçtiğini ifade ederek, “Biz buraya Tepeköy’den geldik, çok beğendik ve mutlu olduk. Bizim köye de bekleriz” dedi.

Mersin Büyükşehir’in düzenlemiş olduğu konserin çok güzel geçtiğini dile getiren Mustafa Ceylan ise, “Böyle bir etkinlik düzenlediği için, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Gayet eğlenceli geçiyor. İnsanlarımız mutlu” ifadelerine yer verdi. Yayla Konserleri’ne gelen çocuklardan Ela Cemile Ustalardan ise, “Orkestra çalıyor, biz dinliyoruz ve çok eğleniyoruz” diye konuştu.