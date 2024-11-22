Belediyelerin verdiği yapı ruhsatlarının 17 milyon metrekaresi konut alanında gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 18,9 azalırken, en yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Yapı İzin İstatistiklerinde Temmuz-Eylül aylarına ilişkin üçüncü çeyrek verilerini yayımladı.

Buna göre yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 18,9 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17,0 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 53,1'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2024 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 32 milyon metrekare iken; bunun 17 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekares ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.



Belediyeler tarafından 2024 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amaçlarına göre yüzölçümü payları, III. Çeyrek 2024

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,9 artarken, daire sayısı yüzde 3,1 ve yüzölçüm yüzde 5,3 azaldı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 22,5 milyon m² iken; bunun 12,4 milyon metrekaresi konut, 5,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre yüzölçümü payları, III. Çeyrek 2024