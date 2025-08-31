Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Marmara Belediyeler Birliği iş birliğinde “Suyla Bütünleşen Marmara: Kıyı Kentinin Öyküsü” başlıklı çocuk atölyesi gerçekleştirildi.YALOVA (İGFA) - 8-14 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenen atölyede, deniz ekosistemine duyarlı, doğayla uyumlu ve kapsayıcı kıyı kentlerinin nasıl olması gerektiğine dair fikirler üretildi.

Katılımcılar, kent yaşamı ve Marmara Denizi ekseninde projeler geliştirdi; çizimler ve maket çalışmalarıyla hayallerini somutlaştırdı.

Atölye sonunda çocuklar, hazırladıkları projeleri ve önerilerini sunumlar eşliğinde Yalova Belediyesi ekipleriyle paylaştı. Programa katılan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Tutuğ, çocuklarla bir araya gelerek çalışmalarını inceledi ve fikirlerini dinledi.