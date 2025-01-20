2024 yılında Almanya, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ihracat faaliyetlerini artıran WOC Yazılım, toplam cirosundaki ihracat payını da yüzde 30’a çıkardı. Şirketin ihracat performansı, üretim ve perakende sektörleri başta olmak üzere en çok Almanya’da yükseliş gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Metal, metal işleme, kimya, otomotiv, plastik enjeksiyon başta olmak üzere tüm sektörlerdeki firmaların iş süreçlerinin tamamına yazılım çözümleri sunan WOC Yazılım, 2024 yılında ihracat performansını daha da yukarı taşıdı. Şirket, özellikle Almanya, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde ihracat faaliyetlerini büyüttü.

WOC Yazılım’ın 2024 yılındaki toplam cirosundaki ihracat payı yüzde 30'a ulaştı.

Yurtdışı pazarlarında en çok ilgi gören ürünlerinin WOC ERP olduğu belirten WOC Yazılım CEO’su Koray Kartal, ‘’Üretim ve perakende sektörlerine WOC ERP ürünümüzle başarılı hizmet sunuyoruz. Ayrıca, inovatif çözümlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız da uluslararası pazarlarda büyümemizi sağlıyor’’ diye konuştu.

‘’ALMANYA’DAKİ BÜYÜMEMİZİN İTİCİ GÜCÜNÜ WOC ERP’NİN MODÜLLERİ OLUŞTURDU’’

2024 yılında Almanya’da önemli seviyede dikey büyümeye imza attıklarını belirten Kartal, şunları söyledi: ‘’Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz ihracat hedeflerimizde Almanya öncelikli sırada yer alıyordu. Bu hedeflerimize ulaştık ve Almanya'da ihracat çalışmalarımızı artırdık.

Dikey büyümemizin itici gücü ise WOC ERP ürünümüzün entegre üretim ve perakende yönetimi modülleri oluşturdu. Ayrıca, Almanya pazarında rekabet avantajı elde etmek için de müşteri odaklı yaklaşım, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunma ve satış sonrası güçlü destek sağlama stratejilerimizi uyguladık.2025 yılında da öncelikli olarak Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında büyümeyi hedefliyoruz.’’