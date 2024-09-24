İzmit Belediyesi ekipleri talep üzerine yaptığı taş duvarı ile Boztaş ailesinin evini yıkılmaktan kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların taleplerini çözmeye devam ediyor. Ekipler, bu doğrultuda Kabaoğlu Mahallesi Büyükoğlu Sokak No:18 adresinde ikamet eden Sevim Boztaş’ın evini yıkılmaktan kurtardı. Belediye ekipleri açılan yol nedeniyle yıkılma tehlikesine giren evin önüne 20 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde yaklaşık 200 metreküp taş duvarı ördü.

“YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK, ALLAH RAZI OLSUN”

İzmit Belediye ekiplerinin verdikleri talep dilekçisinin ardından geldiklerini belirten Sevim Boztaş, “ Ekiplerimiz burada çok güzel bir çalışma yaptı. Az da olsa ikramda bulundum ekiplerimize. İki kere dilekçe verdik. Dilekçemizi kabul ettiler. Sonra ekipler gelerek duvarı yaptılar, Allah razı olsun. Evimizin altından yol geçti. Yol geçtiğini için 1 metre vardı ya da yoktu evimizin altının uçması için. Ev yıkılacak diye korktuk. Belediye ekipleri gelerek duvarı yaptılar çok güzel oldu. Yapanların ellerine sağlık, Allah razı olsun.” dedi.