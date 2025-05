Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programında Bosna Hersek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Türkiye genelinde organize ettiği “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programı çerçevesinde Bosna Hersek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi önündeki parkta gerçekleşen program mahalle sakinlerinin ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Ahmet Pekyatırmacı merak edilen konularla ilgili soruları tek tek alarak cevapladı. Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Güzel hizmetleri hemşehrilerimize kazandırıyoruz”

Vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “AK Partili belediyeler olarak ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programlarıyla vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu program ilçemizde düzenlediğimiz altıncı programımız. Neredeyse ilçemizin tüm bölgelerinde tüm mahallelerinde insanımızın, vatandaşımızın bize erişebileceği her lokasyonda bu programlarımızı icra ettik. Bugün de Bosna Hersek Mahallemizdeyiz. Bosna Hersek, hem yoğun nüfusun olduğu bir mahallemiz hem de özellikle öğrenci nüfusunun da yoğun olduğu mahallemiz. Tabii Bosna Hersek mahallemizde gençlerimiz için yaptığımız yatırımlarımızdan bir tanesi de buradaki Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz. Özellikle Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin önünde bu güzel mekanda, bu organizasyonu gerçekleştirmeyi istedik. O yüzden bu mekanda sizlerle birlikte olmak bizim için önemli. Tabii belediyeler olarak öncelikle temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere her alanda vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin istekleri ve talepleri neyse biz her alanda onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yatırımlarımızı, hizmetlerimizi durmadan, gece gündüz demeden devam ettiriyoruz. Bu manada eğitimden sağlığa, spora, kültüre, emniyete varıncaya kadar çok farklı alanlarda da hizmetlerimizi yürütüyoruz. Çok şükür bugün Konyamızda hem Büyükşehir Belediyemizle hem merkez ilçe belediyelerimizle çok güzel bir uyum, birlik, beraberlik içerisinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii sadece belediyelerimiz değil bütün kurumlarımızla birlikte çok güzel iş birliklerimiz var. Bu işbirlikleri neticesinde güzel hizmetleri hemşehrilerimize ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza kazandırıyoruz” dedi.

“Sizlerin değerli katkıları bize yol gösteriyor”

Son dönemde önemli yatırımları tamamladıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ni tamamladıklarını, Türkiye'nin en büyük sporcu seçme ve yetiştirme merkezinin inşaatına devam ettiklerini ve Türkiye'nin en kapsamlı güzel sanatlar lisesini inşa ettiklerini kaydederek, “Bunlar önemli yatırımlar ve temel belediyecilik hizmetlerinin dışında olan yatırımlar. Belediye olarak tabii ki altyapıdan park bahçelere, çevreye, imara varıncaya kadar çok sayıda görevimiz var. Bunları en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ama sadece temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getiriyor olmak bizim için yeterli değil. Bunun bilincinde olduğumuz için de her alanda şehrimizin standardını yükseltmek, insanlarımızın yaşam standardını daha yukarıya taşıyabilmek, gençlerimize daha iyi imkanları sunabilmek maksadıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve hangi alanda olursa olsun ihtiyaç olan ne varsa bunları da yapmak, yerine getirmek için gayret ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız, gayretlerimiz durmadan, yorulmadan devam edecek. Sizlere hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak teşkilatımızla, tüm ekiplerimizle birlikte bu çalışmalarımızı en iyi şekilde yürüteceğiz ve yerine getireceğiz. Tabii bu hizmetleri, bu çalışmaları yaparken her zaman hemşehrilerimizle bir aradayız. Her zaman istişare ediyoruz. Her zaman beklentileri neyse, talepleri neyse bunları en doğru şekilde tespit ederek planlamaları yaparak yatırımlarımızı ona göre yürütüyoruz. Bu manada sizlerle yapacağımız istişareler çok önemli. Sizlerin bize söyleyecekleri öneriler çok önemli. Bu yüzden bu toplantılarımız bizim için çok verimli geçiyor. Tüm mahallelerimizde, ilçemizde yapacağımız hizmetlerle ilgili sizlerin çok değerli katkıları bize yol gösteriyor. Burada olan bu toplantıya iştirak eden tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.