Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’nın mimarı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyetlerine devam eden spor kulübü yöneticilerini makamında konuk etti.

Ziyarette spor kulübü temsilcilerinin yanı sıra, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammet Nizamoğlu da yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Çayırova’daki amatör spor kulübü temsilcileri, destekleriyle her zaman yanlarında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

“DESTEKÇİLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona eren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimizin değerli yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da sporun ve sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.