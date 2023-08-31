Arpalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri incelemek üzere Arpalı Beldesi’ne gelen Vali Eldivan, daha sonra yatırım alanlarını dolaştı. Vali Mustafa Eldivan, 1.Etap yapım çalışmalarının tamamlandığı Bayburt Askeri Kışlada incelemelerde bulundu.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Eldivan, daha sonra esnafları ziyaret etti.

Mustafa Eldivan, esnaflara hayırlı, bol kazanç temennisinde bulunup beldede ki Taziye evini de ziyaret etti. Buradan toprak mahsulleri ofisi toplama alanında çiftçilerle bir araya gelen Eldivan, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, beldedeki programını Arpalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cam Restoran ziyaretiyle sona erdirdi.

Ziyaretlerde Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya ve İl Özel idaresi genel sekreteri Hayrettin Koçyiğit’te yer aldı.