Vali Cüneyt Epcim, İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney'le birlikte katıldığı panelde Mustafa Kutlu Belgeseli’ni ve akabinde Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin okudukları kitaplar üzerine yaptıkları değerlendirmeleri ilgiyle takip etti. Düzenlenen Mustafa Kutlu Paneli’nde öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okudukları eserlerden hareketle yazarın insana, hayata ve dünyaya dair fikirlerini dile getirdikten sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Panelde konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim: “Nurettin Topçu ile başlayan ve Mustafa Kutlu ile devam eden serüven, irfan geleneğinin sürdüğünü bizlere gösteriyor. Bu değerli şahsiyetlerin yanında Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Cengiz Aytmatov gibi çok önemli yazarların eserlerini öğrencilerle buluşturan projeyi çok kıymetli buluyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney başta olmak üzere sürece destek veren okul müdürlerine, proje koordinatörlerine ve panelistlere teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Konuşmasının devamında öğrencilere teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını ve hayatın Mustafa Kutlu boyutunu unutmamalarını tavsiye eden Vali Cüneyt Epcim, panel sonrasında öğrencilerle okul kütüphanesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de okullarımızın, ilimizin ve tüm insanlığın kalkınmasına, değişmesine ve dönüşmesine katkı sunacak her türlü projenin içinde olmayı arzu ettiklerini belirterek projeye destek veren ve panele katılım sağlayan Vali Cüneyt Epcim’e şükranlarını sundu. Ayrıca projede emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere de teşekkür etti.

Milli İrade Anadolu Lisesinde gerçekleşen Mustafa Kutlu Paneli'ne İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Muammer Şimşek, Dursun Yeşil, ilimizde farklı okullarda görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.