Rihanna da leopar aşığı çıktı! Çocuklarıyla paylaştı! Serenay Sarıkaya'nın koltuğu... Rihanna da leopar aşığı çıktı! Çocuklarıyla paylaştı! Serenay Sarıkaya'nın koltuğu...
Usta oyuncu Nevra Serezli: 'Yere düşen kaldırılmıyor'
Sihirli Annem dizisinde "Dudu Peri" rolüyle hafızalarımıza kazınan Nevra Serezli, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Geçmişe özlemini dile getiren Serezli, "Yere düşen...Devamı için tıklayınız