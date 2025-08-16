Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgede geleneksel olarak üretilen fakat son yıllarda ekim alanı azalan Urfa susamını yeniden tanıtmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin önemli susam üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da, geçmişte ovalarda geniş alanlarda susam ekimi yapılırken, son yıllarda ekim alanlarında azalma yaşandı. Su tüketimi düşük, yağ kalitesi yüksek olan Urfa susamının yeniden yaygınlaştırılmasıyla hem çiftçi gelirlerinin artırılması hem de bölge tarımında ürün çeşitliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Urfa susamı fazla su istemeyen, kısa yetiştirme sezonuna sahip, aynı zamanda yüksek kaliteli bir üründür. Kuraklıkla mücadele ettiğimiz ve su kaynaklarımızı korumak zorunda olduğumuz bu dönemde, susam çiftçilerimiz için güçlü bir alternatif ürün olabilir. Üstelik katma değeri yüksek olduğu için küçük aile işletmeleri açısından oldukça kârlıdır” dedi.

Projede yer alan üç tescilli susam çeşidi, hem az suyla yüksek verim verebilme özelliği hem de bölgede bilinen geleneksel lezzetleri desteklemesiyle öne çıkıyor. Susam; tahin, helva ve pek çok geleneksel üründe kullanılarak yerel ekonomiye de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Urfa susamının yeniden toprakla buluşması, bölge çiftçisine hem ekonomik kazanç hem de gelecek için umut vaat ediyor.