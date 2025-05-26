Kocaeli Büyükşehir, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verecek.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik alternatif projeleri tek tek hayata geçiren ve can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” ile bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verecek.

Bu kapsamda Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verilecek.

KENTE GİDİŞİ ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 5 Haziran Perşembe öğleye kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümesler kabul edilmeyecek.

DAHA ÖNCE 60 BİN TAVUK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 60 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.