Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu
Ünlü piyanist Fazıl Say 3. kez evleniyor! Flütçü sevgilisi...
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlilik yoluna girdi. Uzun süredir birlikte olan çift, hem yurtiçinde hem de yurt dışında birçok konserde aynı sahneyi paylaşıyor.Devamı için tıklayınız