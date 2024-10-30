Ünlü piyanist Fazıl Say 3. kez evleniyor! Flütçü sevgilisi...
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlilik yoluna girdi. Uzun süredir birlikte olan çift, hem yurtiçinde hem de yurt dışında birçok konserde aynı sahneyi paylaşıyor.Devamı için tıklayınız
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