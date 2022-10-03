Mühendislik Fakültesi tarafından 28-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen, 27 farklı ülkeden 500’ün üzerinde katılımcının 236 bildiri sunacağı 4. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Konferansı (ICADET), Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen açış töreni ile başladı.

Çevrimiçi ve yerinde katılım ile hibrit formatta gerçekleşecek konferansın ilk konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ayla Arslaner yaptı. Aslaner yapmış olduğu açılış konuşmasında, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan paydaş ve sponsor birimler ile kuruluşlara teşekkür etti. Konferansın açış konuşmalarına Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Metin Uçurum ile devam edildi. Uçurum, birçok ülkeden katılım ile gerçekleşecek ICADET konferansının Bayburt için çok önemli bir fırsat olduğunu ve Mühendislik Fakültesinin koordinasyonundaki bu tarz bilimsel etkinliklerin mahiyetini geliştirerek artırmak istediklerini söyledi.

Tören konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kovid-19 salgını sebebiyle ara verilen ICADET’in tekrar düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ve ilerleyen yıllarda kesintiye uğramdan gerçekleşmesini umut ettiklerini dile getirdi. Etkinlik katılımcılarının yarıdan fazlasının uluslararası kimlikli olduğuna vurgu yapan Rektörümüz Türkmen Yükseköğretim Kurumunun ‘Uluslararası Sempozyum’ kriterlerine uygun bir organizasyona ev sahipliği yapmalarının önemine dikkat çekti. Konuşmasının devamında, bu tür organizasyonların bilim camiasının gelişim sacayaklarından biri olduğunu söyleyen Rektörümüz Türkmen, sunumlarıyla destek olan akademisyenlerin yanı sıra etkinliğin planlanmasında emeği geçenlere ve davetlilere teşekkür etti.

Rektörümüz Türkmen, konferansa Putra Malaysia Üniversitesi’nden davet edilen Prof. Dr. Mohd Nizar Hamidon’a, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden davet edilen Prof. Dr. Osman Kola'ya ve Maltepe Üniversitesinden Prof. Dr. Durmuş Günay'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Dünyanın saygın üniversitelerinden akademisyenlerin davetli konuşmacı oldukları konferansta ayrıca IPAR-CPCRI'dan Ravi Pandeselam, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, FOSECO R&D'den Doç. Dr. Derya Dışpınar, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Sezai Ercişli ve Karnatak Üniversitesinden Prof. Dr. Devarajan Thangadurai özel oturumlarda sunum yapacak.

Konferansa Rektör Prof. Mutlu Türkmen, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Uçurum, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, konferans davetlileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.