İlk tercih sonuçlarına göre genel kontenjanlarda, okul birincileri kontenjanlarıyla birlikte %103.1 doluluğa ulaşan Bayburt Üniversitesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerin yüksek rağbet gösterdiği bir üniversite oldu.

En başarılı 20 Bayburtlu öğrenciye Bayburt Vakfı burs verecek

En başarılı 20 Bayburtlu öğrenciye Bayburt Vakfı burs verecek

2024 tercih rehberinde 24 lisans, 38 ön lisans programıyla yer alan Bayburt Üniversitesinde, 1014 olarak belirlenen lisans kontenjanlarına 996 öğrenci yerleşirken toplam lisans doluluk oranı %98.2 olarak gerçekleşti. 1725 olarak belirlenen ön lisans kontenjanlarına ise 1828 öğrencinin yerleşmesi sonrası toplam ön lisans doluluk oranının %106 olarak gerçekleştiği görüldü. Lisans ve ön lisans genel toplamında 2739 kontenjanın 2824 öğrenci tarafından tercih edilmesiyle birlikte %103.1 doluluğa ulaşıldı. Okul birincilerine ayrılan özel kontenjanlarla birlikte erişilen bu yüksek doluluk oranı, Bayburt Üniversitesinin tercih dönemlerindeki ‘tam doluluk’ trendinin sürdürülebilirlik niteliği kazandığına işaret etti.

Mevcut başarıyı sosyal medya hesabından paylaştığı “Her zamanki gibi dolu doluyuz.” ifadesiyle kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sürdürülebilir insan kaynakları misyonuna vurgu yaptığı açıklamasına şunları söyledi: “Üniversitemizin en temel sürdürülebilirlik politikası, sürdürülebilir insanlık için kolektif akıl çözümlerinden oluşuyor. Genç beyinlerin hayal gücü ile Üniversitemizin kurumsal ilim ve irfan gücü birleştiğinde her daim yeni ufuklara ve geleceğe ilerleyen bir gelişim yolu tesis ediyoruz. İlk tercihlerde tam doluluğun üzerine çıkan Üniversitemiz, en büyük hazinemiz olan insan kaynaklarımıza zenginlik katmıştır. Bu zenginlik, ek tercihlerde daha da yükselecek ve tam kapasitemizin en üst sınırlarına ulaşmış olacağız. Bu başarıyı tesis eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum.”