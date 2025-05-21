Bayburt Üniversitesindeki Rektörlük görevine tekrar atanan Prof.Dr.Mutlu Türkmeni Üniversite personeli kapıda karşıladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen karşılama töreni sonrası personeline teşekkür etti.

Prof.Dr.Mutlu Türkmen:

Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle Rektörlük görevine yeniden atanmış olmam vesilesiyle düzenlenen yeni dönem karşılama töreninde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Rektör Yardımcılarımıza, Dekanlarımıza, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerimize, Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, Koordinatörlerimize ve tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

Yönetişimin ağır sorumluluk ve ödevlerini liyakat ve güven ilkesiyle paylaşarak birlikte yürümemize güç katan tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.