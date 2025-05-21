Günün sportif ayağında, şenliklerin büyük ilgi gören etkinliklerinden biri olan Futbol Turnuvası başladı. Açılış maçında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Demirözü Meslek Yüksekokulu karşı karşıya geldi. Toplam altı takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde üç heyecan dolu maç oynandı. Sporcu öğrencilerin dostça mücadelesi, şenliğin ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.



Aynı gün düzenlenen Dart Turnuvası ise bireysel rekabetin ön planda olduğu bir etkinlik olarak katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Sporda odaklanma, sabır ve teknik becerilerin öne çıktığı turnuva boyunca, sporun her yaş ve branşta erişilebilirliğini vurgulayan bir atmosfer hâkimdi.



Sanatın kampüse yayıldığı etkinliklerden biri olan Koridor Konserleri, bu kez Eğitim Fakültesi ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu koridorlarını müziğin ritmiyle buluşturdu. Müzik Bölümü öğrencileri tarafından icra edilen parçalar, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Açık Hava Spor Şenliği ise hem fiziksel aktivite hem de sosyalleşme imkânı sunarak, kampüs yaşamına renk kattı. Spor Dostu, Sanat Dostu ve Eğlence Dostu Kampüs vizyonunun somut göstergesi olan bu etkinliklerle birlikte, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen bir ortam yeniden gözler önüne serildi.



Gün sonunda değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitemizin sadece akademik değil; sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bütüncül bir anlayışı benimsediğini belirterek şunları kaydetti:



"8. Dede Korkut Şenliklerinin her bir günü, gençliğin enerjisini bilimle, sanatla ve sporla buluşturan özgün birer sahneye dönüşüyor. Bugün, aynı anda birden çok disiplinde gençlerimizin kendilerini ifade edebildikleri çok yönlü etkinliklerle gurur duyuyoruz. Spor Dostu, Sanat Dostu ve Eğlence Dostu Kampüs anlayışımızı yalnızca bir söylem değil, bir yaşam kültürü haline getiriyoruz.”