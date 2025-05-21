Eski hastane karşısında yer alan ve yaklaşık 40 bin metrekare alanda yapımı devam eden projede zemin düzenleme çalışmaları hızla tamamlanıyor. İçinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek olan park bulunduğu bölgeye de canlılık getirecek.

Park projesinde kafe, çocuk parkı, semt sahası, kamelyalar ve yeşil alanlar ile yaklaşık 1 km uzunluğa sahip bisiklet yolu ve yaklaşık 3 km uzunluğunda taş patika yürüyüş yolu yer alacak.

Şingah Mahallesi’ne yeni bir vizyon kazandıracak proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Şehrimize yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Şingah Mahallesi eski hastane bölgesinde oldukça donanımlı bir yapıya sahip tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje birçok sosyal donatıyı bünyesinde barındıracak. Proje kafe, çocuk oyun parkı, semt sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alanları ve kamelyaları ile vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin güzelliğine güzellik katacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.