Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kızından korktuğunu ve kendisini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Bunun üzerine madde bağımlısı Melek Bal, kolundaki...Devamı için tıklayınız
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