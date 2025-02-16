Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştirilerin ardından TÜSİAD’a bir tepki de Bilecik'ten geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - TÜSİAD'a Bilecik’te ilk tepki Osmaneli eski dönem belediye başkanı AK Partili isim Münür Şahin’den geldi.

Şahin, TÜSİAD üyelerinin sorunlarına öneriler sunacağına, siyasilere ayar verme alışkanlığını sürdürdü ifadesinde bulundu.

Türkiye sanayisi her yıl gerçekleşen büyüme oranları ve devletin üretim, istihdam, ihracat ARGE, teknoloji destekleri ile büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Münür Şahin, TÜSİAD’a tepki açıklamasında, Türkiye'nin bağımsız dış politikalar izlerken, ekonomide mevcutlar geliştirilirken, yeni pazarlara yöneldiğini, Türk Cumhurriyetleri,İslam Ülkeleri,Afrika,Asya ülkeleri ve özellikle Çin vb.ülkelerle ticaret ve yatırımlarda geliştirdikleri işbirliklerininekonomiye canlılık getirdiği gibi yeni altarnatifler de sunduğunu kaydetti.

"TÜSİAD Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı eski alışkanlıklarını hatırlayarak zamanlaması çok manidar olan bir dönemde bildiri yayınladılar ve açıkladılar" diyen Şahin, "1979 yılında darbeye zemin hazırlamak için Ecevit başkanlığındaki CHP Hükümetini devirmek için gazetelere ilan vererek, kamuoyunu kışkırtarak, 1980 darbesine zemin hazırlayan TÜSİAD yaptığı açıklamalarla siyasete yön verme alışkanlığını sürdürdü. Ortadoğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege’de ve Kafkasya'da emperyalist ABD, AB ülkeleri ve katil İsrailin planlarını uygulamaya koymak istedikleri dönemdeyiz. Bu emperyalist ülkelere karşı tek engel Türkiye ve Cumhurbaşkanımız. Bizi iç sorunları olan bir ülke konumuna sokarak hedeflerine varmaya çalışanların safında yer alan TUSİAD başkanlarının çıkışı tesadüf değil.Gezi olaylarında hedefin ağaç,park değil,Türkiye ekonomisi olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye, eski Türkiye değil" ifadelerini kullandı.