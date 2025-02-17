Aylık ve yıllık artış kaydeden Tarım-ÜFE'de değişimin en yüksek olduğu alt grup yıllık bazda yüzde 160,40 artış ile turunçgiller olurken, aylık bazda yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) ile ilgili yılın ilk verilerini açıkladı. Tarım-ÜFE yıllık yüzde 35,54 arttı, aylık yüzde 2,74 arttı.

TÜİK'in verilerine göre Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,54 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,28 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,62 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,43 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.