Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 37,01 arttı, aylık yüzde 0,39 azaldı. Alt gruptaki yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 212,94 ile turunçgillerde olurken, aylık değişimde en çok artış yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde Aralık ayı verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu.