Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin UYP istatistiklerini açıkladı. Türkiye’nin net UYP’si eksi 341,7 milyar dolar olurken, rezerv varlıklar 178,4 milyar dolar ile rekor kırdı. Yurt dışı varlıklar yüzde 2,2 artarken, yükümlülükler ise yüzde 0,8 arttı. Net UYP’nin negatif seyri dış finansman ihtiyacını yansıttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri’ni açıkladı.

Türkiye’nin net UYP’si -341,7 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı varlıklar yüzde 2,2 artışla 386,9 milyar dolara, yükümlülükler yüzde 0,8 artışla 728,6 milyar dolara yükseldi. Rezerv varlıklar rekor 178,4 milyar dolara ulaştı; doğrudan yatırımlar 71,6 milyar dolara, portföy yatırımları 127,9 milyar dolara çıktı.

Bankanın açıkladığı verilerine göre, Ağustos’ta rezerv varlıklar 9,1 milyar dolar artarak 178,4 milyar dolara (tarihi zirve) ulaştı.

Varlık kalemlerinde doğrudan yatırımlar yüzde 1,1 artışla 71,6 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar yüzde 1,2 azalışla 132,6 milyar dolar, bankaların YP efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 2,6 azalışla 39,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, rezervlerdeki artışı olumlu bulurken, yükümlülüklerdeki yükselişin BIST 100 endeksindeki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Net UYP’nin negatif seyri, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını yansıtıyor; ancak rezervlerdeki rekor, ekonomik dayanıklılığı destekliyor.