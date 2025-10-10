Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu’nu yayımladı. Dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 182 trilyon TL, yükümlülükleri ise 193 trilyon TL olarak gerçekleşti. Ekonomi genelinde net finansal pozisyon açığının GSYİH’ye oranı yüzde 22,3 ile yatay seyrederken, sektörlerdeki borçluluk oranlarının düşük seviyede kaldığı vurgulandı.ANKARA (İGFA) - TCMB’nin raporuna göre, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığı, 2025 ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 22,3 olarak sabit kaldı. Önceki çeyrekte GSYİH’nin yüzde 5,4’ü kadar net borç alan toplam ekonomi, bu dönemde GSYİH’nin yüzde 2’si oranında net borç alıcı konumuna geriledi. Bu gelişme, finansal işlemlerin yavaşladığına işaret etti.

SEKTÖREL DAĞILIMDA HANEHALKI VE FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonda olduğu belirlendi.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Finansal Hesaplar Raporu'nda hanehalkı ve dünyanın geri kalanı yurt içi diğer sektörlerden alacaklı konumda yer alırken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim diğer sektörlere borçlu olarak kaydedildi.

Hanehalkı finansal varlıklarında para ve mevduat kalemi yüzde 58’lik payla lider olurken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşlarda ise finansal varlıklar ve yükümlülüklerin yüzde 53 ve yüzde 49’una hisse senedi ve özkaynaklar damga vurdu.

BORÇLULUK ORANLARI ULUSLARARASI STANDARTLARIN ALTINDA

Rapor, Türkiye’deki yerleşik sektörlerin toplam borcunun diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyede gerçekleştiğini ortaya koydu.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı, 2025 ikinci çeyreğinde yüzde 92’ye ulaşarak önceki çeyreğe göre sınırlı bir artış gösterdi. TCMB, bu verilerin ekonomik istikrarı desteklediğini ve sektörel dengelerin korunmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu raporun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz