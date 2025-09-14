Türk moda endüstrisi Fransa pazarında rekabet gücünü korumak için fuarlara düzenli katılımı stratejik öncelik olarak görüyor. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 16-18 Eylül 2025’te düzenlenecek PV Manufacturing Paris Fuarı’na 19 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 19. kez gerçekleştiriyor.İZMİR (İGFA) - 2025 yılında 6 milli katılım organizasyonu düzenleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), moda sektörünün en prestijli buluşmaları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na 19’uncu kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirecek.

Dünya’ın en önemli moda merkezlerinden Paris’te 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek fuara İzmir’den 9, İstanbul’dan 9 ve Antalya’dan 1 firma katılacak.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin Fransa’ya hazırgiyim ihracatının 2025 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 3 gerileyerek 615 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Fransa’ya 2025 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunun altını çizen Sertbaş, “Fransa, Türkiye’nin toplam hazırgiyim ihracatında 5’inci büyük pazar konumunda. EHKİB açısından ise 6’ncı sırada yer alıyor. Türk hazırgiyim sektörü, son dönemde maliyet avantajını kısmen kaybetmiş olsa da PV Paris gibi fuarlara düzenli katılım sağlayarak hem mevcut payını korumak hem de yeni müşterilerle büyümek için önemli fırsatlar yakalıyor” dedi.

Fransa’nın, 2024 yılında 28,8 milyar dolar değerinde hazır giyim ithalatı yaptığı ifade eden EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Fransa’nın 2025 yılı ilk sekiz aylık dönemdeki giyim ürünleri ithalatının 17 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

“Fransa, ABD ve Almanya’nın ardından dünyanın en büyük 3’üncü giyim ithalatçısı konumunda” diyen Uğuz, “Türkiye olarak, Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından Fransa’nın 4’üncü büyük tedarikçisi olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin arkasında ise Hindistan, Vietnam ve Tunus gibi güçlü rakipler bulunuyor. Fransa pazarı Türk hazırgiyim sektörü için kritik öneme sahip. Sürdürülebilirlik, tasarım gücü ve hızlı teslimat avantajımızı öne çıkararak Avrupalı alıcılarla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

PV Paris Fuarı, iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar ve tasarım sektörlerinden 40 ülkeden 1.000 üreticiyi bir araya getiriyor. Şubat ayında düzenlenen fuar 26 bin profesyonel ziyaretçi çekmişti. Türkiye, yaklaşık 200 katılımcı firmasıyla fuara en fazla katılım sağlayan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.