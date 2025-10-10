Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ciro endeksi, 2025 yılı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 36,7, aylık bazda ise yüzde 2,0 artış gösterdi. İnşaat sektörü, yıllık yüzde 53,2’lik artışla en yüksek büyümeyi kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı. Sektörler genelinde ciro artışı devam etti.

Yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,4, inşaat ciro endeksi yüzde 53,2, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 artış gösterdi.

İnşaat sektöründeki yüksek büyüme dikkat çekerken, tüm sektörlerde ciro artışı yaşandı.

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 2,0 yükseldi. Sektörel breakdown’da inşaat ciro endeksi yüzde 9,4’lük artışla lider olurken, hizmet sektörü yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 1,9 ve ticaret sektörü yüzde 0,9 büyüme kaydetti.