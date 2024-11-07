Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 10 Aralık’ta İstanbul’da fiziki katılım ve çevrim içi panel ve eğitimlerle hibrit bir şekilde gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olarak kabul gören Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) her yıl finans sektörünün nabzını tuttuğu, konu ve konuklarıyla ses getiren ve artık gelenekselleşen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin sekizincisi için geri sayım başladı. “Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları” temasıyla fiziki katılım ve çevrimiçi panel ve eğitimlerin olacağı hibrit Kongre, 10 Aralık 2024, Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, Borsa İstanbul A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin ana sponsor olduğu ve TSPB tarafından düzenlenen 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi hibrit bir şekilde dünyanın her yerindeki yatırımcılara açık olacak.

ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

“Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları” temasıyla düzenlenecek 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde; “Dijital” “Yeşil” ve “Toplumsal” ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular, alanında uzman kişilerin katılımıyla ele alınacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ”Karbon Nötr” olarak tasarlanan Kongre, ücretsiz ve herkese açık olacak. Bir tam gün sürecek Kongre’de panel başlıkları; Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm olarak tasarlandı. Kongre’de gün boyunca 12 panel ve 12 eğitim modülü yer alacak. Finans ve sermaye piyasalarında yeni eğilimler, yeni ürünler, yeni teknolojiler, alternatif yatırım araçları ve alanları, dijital dönüşüm, yeşil finans ve toplumsal dönüşüm alanlarındaki yenilikleri ve gelişmeleri ele alınarak, geleceğe dair önemli perspektifler sunacak.