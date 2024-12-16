İnşaat sektörüne dair beklentilerini paylaşan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 2024'te sektörün yüzde 8 oranında büyümeye imza atacağını, 2025 yılında da en azından yüzde 4-5 arasında bir büyüme olmasını beklediğini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD’ın düzenlediği 60’ıncı Gündem Buluşmaları “2024 Değerlendirmesi- 2025 Beklentileri’’ başlığı altında düzenlendi.

İnşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edilen toplantının moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan üstlenirken, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İnşaat malzemesi sanayisi olarak 2024 yılında toplam hacmimizin 140 milyar dolara ulaşacağını ön görüyoruz. İnşaat malzemesi sanayimizin 6 temel etki altında geliştiğini gözlemliyoruz. Bunları; kentsel dönüşüm, yeni konut üretimi, deprem bölgesi ihtiyaçları, altyapı yatırımları, yenileme/ renovasyon ihtiyaçları ve ihracat faaliyetleri olarak sıralayabiliriz’’ dedi.

“2025 YILINDA YÜZDE 4-5 ORANINDA BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUM”

İnşaat sektörüne dair beklentilerini paylaşan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel şunları kaydetti:

"2024 yılında inşaat sektörü muhtemelen yüzde 8 oranında büyümeye imza atacak. 2025 yılında da en azından yüzde 4-5 arasında bir büyüme olmasını bekliyorum. Deprem bölgesi inşaatları, kentsel dönüşüm faaliyetleri, özel sektör ve komu inşaat projeleri, sektöre büyüme katkısı veriyor. Finansal tarafta, sıkı para politikasının 2025’in ilk yarısında devam etmesi, ikinci yarıda ise gevşemesi bekleniyor. Bu durum, inşaat sektörüne sınırlı büyüme katkısı sağlayabilir. Renovasyon pazarı da kademeli toparlanma gösteriyor, bu etken de inşaat sektörüne sınırlı büyüme katkısı verecektir. Öte yandan, gayrimenkul ve konut sektörüne dair olası vergiler toplam büyümede sınırlandırıcı etkiye sahip olacaktır.