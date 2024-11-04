Türkiye ile Maldivler arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından İstanbul'da imzalandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın içeriğine dikkati çekerek, "Maldivler, Türkiye'ye kozmetikten elektrikli makinelere ve cihazlara, mobilyadan demir çelik ürünlerine ve demir çelik eşyalarına varıncaya kadar tarife kontenjanları şeklinde, kiminde gümrükleri sıfırlayarak kiminde de gümrük vergilerini indirerek pazar açılımı sağlamıştır." dedi.

Söz konusu anlaşmayla ikili ekonomik ve ticaret ilişkilerin daha da güçlenerek, derinleşeceğini ifade eden Bakan Bolast, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun geçen yıl Ankara'da ağırlandığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel bağları kalıcı ekonomik ilişkilerle desteklemesinin Türkiye'yi tüm dünyada aranılan ve güvenilen ticari ekonomik partner konumuna getirdiği gibi Türkiye-Maldivler ilişkisinde de önemli bir ilerleme ve sıçrama sağlayacağını vurgulayan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanken Hint Okyanusu'nda meydana gelen doğal afetin ardından 9 Şubat 2005'te Maldivler'e gerçekleştirdiği ziyaretin ülkeye yapılan ilk resmi devlet ziyareti olduğunu vurguladı.

"Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Maldivler, Türkiye'ye kozmetikten elektrikli makinelere ve cihazlara, mobilyadan demir çelik ürünlerine ve demir çelik eşyalarına varıncaya kadar tarife kontenjanları şeklinde, kiminde gümrükleri sıfırlayarak kiminde de gümrük vergilerini indirerek pazar açılımı sağlamıştır" diyen Bakan Bolat, "Türkiye'de dünya çapında rekabetçi olduğu çeşitli tarım ürünlerinde, Maldivler'de bazı tarife kontenjanları alınmıştır. Anlaşma kapsamında ülkemize verilen tarife kontenjanları kapsamındaki ürünler bizim tüm dünyaya yaklaşık 25 milyar dolar ihracat yaptığımız ürünlerdi. Yine bu anlaşma kapsamında Maldivler'e Türkiye olarak bizim verdiğimiz tarife kontenjanları da su ürünlerini kapsamakta ve Maldivli firmalara ülkemize ihracat yapma imkanı vermektedir." dedi.

Bakan Bolat, anlaşmanın yalnızca mal ticaretini kapsamadığını anlatarak, aynı zamanda sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri, ticarete ilişkin teknik engeller, gümrük süreçleri ve ticaretin kolaylaştırılması gibi ticareti düzenleyen kuralları da içerdiğine dikkati çekti.

Bakan Bolat, İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisini sık sık vurguladıklarını ve Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması'nın da bu programlarının bir yansıması olduğunu da sözlerine ekledi.