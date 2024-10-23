Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim'
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Usta oyuncu, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı....Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Bomba aşk! Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle yakalandı! Hadise'den sonra...
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü! 'Doktor ihmali yüzünden bu halde'