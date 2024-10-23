Dördüncü kez evlenen Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf! Dördüncü kez evlenen Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!
Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim'
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Usta oyuncu, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı....Devamı için tıklayınız