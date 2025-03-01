Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonuna öncülük eden Türk Telekom, iştirakleri ve yerli iş ortaklarıyla yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik yerli şirketlerle gerçekleştirdiği çalışmaları GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurdu. Türk Telekom’un iştiraki Argela, iş ortakları Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G’de yerli imkanlarla geliştirmeye odaklandığı yenilikçi çözümler, İspanya’nın Barcelona kentinde teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde ilklere imza atarak, yerli üretime desteğimizi sürdürüyoruz. 5G, tüm sektörlerde yeni iş modeli inovasyonlarını ve dijitalleşmeyi mümkün kılarken, öncü çalışmalar gerçekleştirerek sürecin yol haritasını çiziyoruz. Argela, Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık. 5G’nin sağlayacağı faydalarla dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, 5G alanında milli bir ekosistemin oluşmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.